L'Atalanta si muove sul mercato in difesa. Dopo l'arrivo di Czyborra, ieri Bellanova (Bordeaux) ha fatto le visite mediche. Le trattative per i giovani centrali Sutalo (Osjek) e Lacroix (Sochaux) sono parallele e non alternative. Oggi è in arrivo l'agente del croato per definire i dettagli dell'accordo per un contratto quinquennale. In uscita Masiello se ne va al Genoa.