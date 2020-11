Sam Lammers, attaccante dell'Atalanta, parla al Corriere di Bergamo, svelando i suoi obiettivi in nerazzurro: "Voglio diventare importante per questa società. I metodi di allenamento sono diversi, ma non è un problema e penso di potermi adattare. L'obiettivo in Champions? Intanto raggiungiamo gli Ottavi. Siamo partiti bene e penso che superare i gironi sia un obiettivo realistico. Le fonti di ispirazione? Mentre crescevo Van Nilstelrooy era fra i migliori. Ma anche Bergkamp è un modello da seguire".