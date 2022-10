Dopo dieci giornate di campionato la Juventus non ha ancora vinto due partite di fila: una statistica che i bianconeri devono mettersi alle spalle nell’anticipo dell’undicesimo turno di Serie A contro l’Empoli. Battuto il Torino nel derby la squadra di Allegri deve centrare altri tre punti contro i toscani e le premesse sono buone visto che allo Juventus Stadium il segno 1 è proposto sulla lavagna scommesse a quota 1,41, per un buon distacco rispetto al pareggio a quota 4,85 e al segno 2 a 8,00.Sono però in programma per domenica 23 ottobre i due big match. Alle 18:00 si gioca Atalanta-Lazio, confronto tra due squadre in gran forma che secondo i pronostici potrebbe chiudersi con la vittoria dei bergamaschi, avanti a 1,90. Sarà comunque una gara equilibrata visto che il pareggio è a 3,70, mentre il segno 2 vale 3,80. Alle 20:45 la Roma di Mourinho affronta in casa il Napoli di Spalletti, tecnico che nella capitale non passerà mai inosservato. I campani sono determinati a presentarsi all’Olimpico con il calcio brillante che sta stupendo tutta l’Europa, ma i giallorossi hanno la forza e la determinazione per difendere il quarto posto appena conquistato. Il risultato è una lavagna scommesse 1X2 estremamente equilibrata con i campani (a caccia dell’undicesimo successo di fila tra campionato e coppe) vincenti a 2,40 e i giallorossi a 2,87. A 3,50 invece il pareggio.Turno duro per l’Inter che al Franchi contro la Fiorentina è proposta vincente alla quota di 2,05, mentre nel derby Milan-Monza i rossoneri devono sfruttare il calendario favorevole centrando un segno 1 a 1,38. Favorite in casa anche l’Udinese contro il Torino, il Bologna contro il Lecce e la Salernitana contro lo Spezia, segni 1 tutti proposti oltre quota 2,00. I posticipi del lunedì saranno Cremonese-Sampdoria e Sassuolo-Verona. Allo stadio Giovanni Zini va in scena una sfida salvezza tra due squadre che non hanno ancora vinto in campionato: il primo successo dei blucerchiati vale 2,92, quello dei grigiorossi è a 2,47. Una delle due potrebbe superare in classifica il Verona, in crisi e sfavorita contro il Sassuolo: al Mapei il segno 1 è a 1,96.