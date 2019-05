Chi vincerà la Coppa Italia. Questa sera allo stadio Olimpico di Roma si gioca la finale tra Atalanta e Lazio. Simone Inzaghi recupera Milinkovic-Savic per la panchina, dall'altra parte Gasperini deve fare a meno dell'infortunato Toloi. Chi alza il trofeo si guadagna anche la qualificazione alla prossima Europa League, ma i bergamaschi possono arrivare quarti in campionato e volare così in Champions.



PROBABILI FORMAZIONI

Atalanta-Lazio (ore 20.45 in diretta tv su Rai Uno)

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Masiello, Palomino, Djimsiti; Hateboer, de Roon, Freuler, Castagne; Gomez; Ilicic, Duvan Zapata. All. Gasperini.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Bastos; Marusic, Parolo, Lucas Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. All. Inzaghi.

Arbitro: Banti, assistenti Vuoto e Manganelli, quarto uomo Maresca, Calvarese e Peretti al Var.