Prima di Roma-Napoli, l'altro big match dell'undicesima giornata diè quello che vede opposte, che si sfidano alle 18 al Gewiss Stadium. Questa quasi inedita sfida d'alta classifica mette di fronte i: il primo è ancora imbattuto in questo campionato e, nelle ultime cinque giornate, ha raccolto tre vittorie e due pareggi, mentre il secondo (che finora ha perso una partita) negli ultimi cinque turni ha un bilancio di quattro successi e un pareggio. Per quanto riguarda i, Atalanta e Lazio si sono affrontate 54 volte a Bergamo, con un bilancio di 22 vittorie per i nerazzurri, 9 dei biancocelesti e 23 pareggi. Oggi(3-4-2-1): Sportiello; Okoli, Demiral, Scalvini; Hateboer, De Roon, Koopmeiners, Soppy; Pasalic; Lookman, Muriel. All. Gasperini(4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Vecino; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni. All. Sarri