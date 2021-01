Sedici gol nelle ultime tre sfide: basta questo dato per caratterizzare il match tra Atalanta e Lazio, che domani al Gewiss Stadium si giocheranno l'accesso alle semifinali di Coppa Italia. Le due squadre nella stagione scorsa sono arrivate a pari punti in campionato, guadagnando entrambe la qualificazione Champions, e quest'anno sono separate da appena due punti, a favore dell'Atalanta. Un sostanziale equilibrio che non si riflette però nelle valutazioni degli analisti, che per la gara di domani assegnano ai padroni di casa un netto ruolo di favoriti. La vittoria dell'Atalanta si gioca infatti a 1,82, il «2» biancoceleste si colloca molto più in alto, a 3,95. Il pareggio al 90', che porterebbe la sfida ai supplementari, è l'esito più improbabile, a 4,20. I precedenti sono in effetti a favore dei nerazzurri, che hanno ottenuto quattro vittorie (bruciante l'1-4 all'Olimpico nel settembre scorso) negli ultimi sei confronti diretti. L'unico successo della Lazio è però pesantissimo: il 2-0 nella finale di Coppa Italia del 15 maggio 2019, con coda polemica di Gasperini per un mani in area laziale non sanzionato. A proposito, nel trofeo nazionale i due club si sono incontrati dieci volte, con 4 successi biancocelesti, 2 bergamaschi e 4 pareggi. Quello di domani sarà molto probabilmente un match da Over, come lo sono state 7 sfide su 10 nelle ultime cinque stagioni: una gara con almeno tre reti vale 1,55, più remunerativo l'Under a 2,45. Infine, la giocata sul passaggio del turno, a prescindere se la gara si decida nei tempi regolamentari o vada oltre: Atalanta avanti, a 1,55, Lazio a 2,55.