Per l'Atalanta allenamento questo pomeriggio a Zingonia in vista del prossimo impegno di campionato, lunedì sera al Gewiss Stadium contro la Spal. Lavoro differenziato per Castagne. Domani, sempre al Centro Bortolotti di Zingonia, è in programma un altro allenamento al pomeriggio a porte chiuse. Rientrato in gruppo Gomez, ieri a parte.