Atalanta, le pagelle di CM: Brescianini e Retegui, doppio esordio con doppio gol!

Redazione Calciomercato

Gasp lo conferma tra i pali, poco impensierito. Grande intervento su Banda nella ripresaRiadattato in difesa, quando Dorgu corre fatica a prenderlo. Prende un giallo tattico.In copertura su Dorgu, prova ad anticiparlo ma a volte gli sfugge. Cresce nei minuti finaliImposta dietro con tranquillitàSubito a subire le incursioni di Dorgu, sfiora l'eurogol. Il vantaggio parte da un suo cross pennellato.Poco lucido ad inizio gara, poi recupera. Illuminante la palla per Brescianini e il poker.

Il solito, insormontabile, punto di riferimento. Giallo evitabile nel finaleParte piano, cresce col passare della gara. Il cross per Retegui è al bacio.Prima per lui in nerazzurro, Gasp gli chiede di aiutare anche dietro e lui lo ripaga con due goal.Agisce fuori l'area, inizia piano ma sfiora il gol di testa da attaccante puro. Sparisce nella ripresaSi impegna anche lontano l'area di rigore, il gol del raddoppio è da centravanti puro. Poi è freddo anche dal dischetto.Momento complicato quello lato mercato, chi gioca non lo tradisce.

(dal 23' s.t. Godfrey) sv(dal 23' s.t. Bakker) sv(dal 38' s.t. Cassa) sv(dal 44' s.t. Palestra) sv(dal 44' s.t. Sulemana) sv