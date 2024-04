Atalanta, le pagelle di CM: De Ketelaere fa sette, Pasalic anonimo

: sorpreso da Maldini dalla distanza e salvato dal palo poco dopo. Forse avrebbe potuto fare qualcosa di più in una serata in cui compie solo una vera parata (su Zerbin nel primo tempo).: sul piano fisico è meno brillante di tanti compagni ed avversai, ma riesce comunque ad essere efficace badando sempre al sodo in fase difensiva.(23’ st: entra quando il match sembra indirizzato, patisce l’assalto finale del Monza): duello tutto fisico con Djuric, ex compagno in maglia Hellas Verona. Il numero 11 ora monzese offre diverse sponde ai suoi, ma per sua fortuna sono raramente efficaci. Qualche errore in fase di impostazione quando sale in mediana.

: solido, coriaceo ed efficace in entrambe le fasi, mostra una grande sicurezza per lunghi tratti di partita. In difficoltà solo davanti alla tecnica di Valentin Carboni.: un paio di sprint ma anche qualche errore di precisione insolito per lui. Si arrende ad un problema fisico nel primo tempo.(28’ pt: equilibrato, controlla il suo binario per lunghi tratti senza affanni particolari): meno dinamico e arrembante del solito, perde un pallone prezioso che Pessina non riesce a trasformare nel gol del pareggio.: tanto lavoro sporco in una sfida in cui limita molto gli inserimenti in fase offensiva.

(23’ st: entra nel momento in cui la sfida sembra in naftalina, ma è lui a lasciare campo a Maldini sul gol biancorosso): dopo un tempo a ritmo non particolarmente elevato e senza incidere sul match, Gasperini lo lascia negli spogliatoi(1’ st: più dinamico e incisivo del compagno sostituito, si mostra in un paio di affondi che spaccano la difesa monzese): vivace e dinamico, risulta sempre coinvolto nella manovra offensiva ed è abile a svariare per l’intero fronte offensivo. Con un colpo di testa da “numero 9” timbra il settimo centro in campionato.

(19’ st: uno spezzone in cui non riesce a mettersi in mostra): prestazione efficace e brillante, nella quale mette a referto due assist ed una lunga serie di giocate per i compagni. Prende le redini della regia offensiva e mette costantemente in apprensione la difesa monzese.: quinta presenza in serie A, prima presenza da titolare in campionato, secondo centro in Serie A. Il maliano è già integrato nei meccanismi orobici, e lascia intravvedere importanti qualità tecniche: un’arma in più in questo denso finale di stagione.

: considerando i tanti e importanti impegni ravvicinati, rivoluzione la formazione di partenza ottenendo ottime risposta dalle rotazioni dei suoi. Un solo neo: rischia il pareggio a tempo ampiamente scaduto dopo una sfida dominata per lunghi tratti.