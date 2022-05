Umberto Marino, direttore generale dell'Atalanta, è intervenuto a Sky Sport prima della sfida con la Salernitana: "Oggi troveremo una squadra con grandi motivazioni, al pari nostro. Entrambe le squadre si giocano qualcosa di importante, devono mettere sul campo il 150%".



LOTTA EUROPA LEAGUE - "Se ci sentiamo coinvolti? Devo rispondere con una citazione. Tre cose non puoi nascondere, il sole, la luna e la verità. Mourinho ha detto la verità, poi si può sindacare sui modi, sui tempi, ma quel che è successo toglie certezze ai club, agli addetti ai lavori, ai tifosi. Poi bisogna dare serenità agli arbitri".



PERICOLO CHE LA SQUADRA ABBIA MOLLATO - "No, assolutamente no, la squadra è vogliosa di fare bene questo campionato e ritornare in Europa".