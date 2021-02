Atalanta-Torino 3-3



Gollini 5,5: alla prima occasione granata intuisce con astuzia il tiro dal dischetto dell’espertissimo Belotti, ma purtroppo non serve a nulla perché il pallone torna in campo e il bergamasco lo spedisce in rete. Si sgola per far ridestare dal sonno i compagni, esce al tempo giusto per anticipare Belotti ma poteva fare di più sul terzo gol.



Toloi 5,5: anticipa Belotti e gli ruba palla con scaltrezza, poi si lancia in profondità come suo solito. Evita il 3-3 frapponendosi a Zaza, bene, al volo di destro sfiora la rete. Ma si fa saltare da Bonazzoli e questo errore pesa ben 2 punti in classifica. Si fa anche ammonire e rischia pure su Belotti.



Romero 6: a tu per tu con Zaza, entra al momento giusto senza commettere sbavature né falli, chiedere a Belotti per credere.



Palomino 4,5: spazza via prontamente le poche sfere che piovono dalle sue parti ma poi commette tre gravi errori: prima fa passare Murru in area piccola, poi abbatte Belotti in area piccola regalandogli il rigore e infine apre le porte a Izzo che lo supera con troppa agilità per l’assist a Bremer.



Gosens 7,5: tradisce la sua fascia per spostarsi a destra ma l’efficacia del tedesco è la stessa, Bremer tenta di tamponarlo invani. Al 19’ ci crede fino in fondo e, angolatissimo, lancia dalla destra la sfera sulla mano di Sirigu che l’accompagna in rete. Duttile e goleador, anche dalla parte opposta. Si accentra dandosi il cambio con Muriel mettendo così sotto pressione Sirigu, poi corre dalla parte opposta del campo per evitare il gol fatto di Muriel. Saluta Rincon che non lo vede più. Immenso, ce ne fossero altri 10 così in campo.



de Roon 6,5: bell’intuizione dell’olandese al quarto d’ora: l’assist a Ilicic è potente e millimetrico, inganna sia Bremer che il fuorigioco. Perde qualche contrasto con Rincon, poi si sposta sulla destra e fa il possibile.



Pessina 6: inaugura le triangolazioni con Ilicic e Muriel, presentandosi però all’appuntamento col portiere in buona compagnia di granata. Duella con Mandragora ma sul raddoppio granata non arriva in tempo a agganciare la sfera diretta a Bremer. Brucia sul tempo Singo, ma arrivano poche sfere in area.



(Dal 40’ s.t. Pasalic 5,5: entra e prende giallo).



Ruggeri 5,5: aiuta Malinovskyi a creare superiorità numerica ma spesso Singo va via in velocità. Ogni tanto il granata lo salta, come in occasione dell’imbeccata a Belotti per il rigore. Il mister lo toglie per preservare il vantaggio, invano.



(Dal 1’ s.t. Djimsiti 5: si scontra con Belotti tarpandogli le ali ma è gravissimo il duello aereo che perde con Bonazzoli e che costa due punti in meno alla Dea).



Malinovskyi 6: sbaglia i primi passaggi, si fa fregare da Izzo, ma al 19’ p.t. fa partire la triangolazione giusta col lato Muriel e il vertice Gosens che vale il raddoppio. Non prova a calciare di sinistro quando ne ha l’opportunità, ma nella ripresa si spegne senza riuscire a saltare Izzo. Sufficiente.



(Dal 33’ s.t. Lammers 5,5: entra per segnare ma invece fa gol il Toro, non trova l'imbeccata giusta per replicare gli esordi con gol lampo degli inizi).



Ilicic 6: sbatte contro il muro Murru e Bremer gli soffia la sfera, guadagna però diverse punizioni e al 15’ è abile a scattare in contropiede un secondo prima di Bremer e infilare la sfera in rete col destro. Lancia diversi cross in area piccola, ma quando tenta di mirare lo specchio non mette gli occhiali. Si salva per il gol.



(Dal 14’ s.t. Miranchuk 6: si sposta subito sulla trequarti per fare da incursore nel tridente e lancia diagonali perfetti per i piedi di Zapata, che spreca i suoi spunti. Prende palo pieno, ha un bel piede ma a volte manda palle a vuoto. Appena appena sufficiente).



Muriel 7: non ci crede fino in fondo a pressare Nkoulou nei primi minuti di gioco, ma dopo il gol dell’amico sloveno si sblocca e prima trova l’assist per Gosens, poi il gol davanti a Sirigu. In controtempo non cala il poker, poi si sposta sulla destra per lanciare Gosens in rete ma perde troppe palle in area.



(Dal 13’ s.t. Zapata 5,5: parte da esterno per accentrarsi, ma alla prima occasione ghiotta servita da Miranchuk spara in Curva. Spento).





All. Gasperini 5: sembrava tutto facile, per la sua Dea, con l’ala Gosens sulla destra che faceva ancora meglio del solito, ma siamo alle solite e da seduta sul trono dei +3 ne prende 2 in 4’ complicandosi ancora una volta la vita e lasciando 2 punti sul campo. Non riesce a trovare la quadra, dal primo pari amaro con Genoa, con squadre che giocano in questo modo. Ma ormai son passate quasi tre settimane e c'è il rischio di un -12 in classifica...