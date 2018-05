Cagliari-Atalanta 1-0



Gollini 7: due salvataggi da urlo, poi normale amministrazione.



(Dall'83' Rossi SV)



Castagne 5: Farias gli fa vedere i sorci verdi per quasi tutta la partita. Tanti errori banali anche in fase di impostazione.



​Caldara 5: soffre la fisicità di Pavoletti, ma le piccole sbavature si possono contare sul palmo di una mano. Saluta l'Atalanta nel peggiore dei modi, con il rigore fallito in pieno recupero.



​Palomino 6,5: è sempre al posto giusto nel momento giusto. Non sbaglia mezza diagonale difensiva.



​Hateboer 5,5: il Cagliari gli concede poco campo e lui non riesce a far valere le sue doti atletiche.



De Roon 6: gestisce e amministra con esperienza il centrocampo nerazzurro. Sempre utile in entrambe le fasi.



​Freuler 6,5: corre e lotta per tutta la gara, qualche incursione in area avversaria ma senza esito.



​Gosens 6: neanche il tempo di entrare in partita che viene fermato da un problema muscolare.



(Dal 27' Bastoni 6,5: entra a freddo ma dimostra una grande personalità. Si rende spesso pericoloso dalle parti di Cragno.)



Cristante 6: cerca di far male tra le linee, ma non è efficace negli ultimi 20 metri.



(Dal 57' Barrow 6,5: entra e dà subito brio al reparto avanzato.)



​Ilicic 6: crea tanti grattacapi alla difesa rossoblù, senza però trovare la giocata vincente.



​Gomez 6,5: prova a pungere dalle parti di Cragno con i suoi soliti guizzi, ma la fortuna non lo assiste.





All. Gasperini 5,5: l'emergenza difesa lo costringe a schierare Castagne come terzo centrale. Non è l'Atalanta delle meraviglie apprezzata nelle ultime due stagioni, ma nonostante la sconfitta odierna, ancora una volta si qualifica con merito all'Europa League.