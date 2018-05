Ultima giornata di Serie A e ancora tanti verdetti da ottenere. E con l'ultimo appuntamento stagionale arriva anche l'ultima puntata della Moviola LIVE di Calciomercato.com. Prenderemo in esame come sempre tutti gli episodi più importanti delle gare in programma.



GENOA – TORINO domenica ore 15.00

ILLUZZI (SCARPA – LUCIANO), IV: DI MARTINO, VAR: PEZZUTO, AVAR: DI IORIO

20' - Fallo al limite dell'area di N'Kouluo su Lapadula lanciato a rete. Solo giallo per l'arbitro, ma ci poteva stare il rosso per chiara occasione da gol.

21' - Sulla punizione di Veloso la barriera respinge con il braccio, ma Illuzzi lascia correre perchè il braccio era a protezione del corpo.

85' - Espulso Ansaldi per doppio giallo. Giusta la decisione in seguito a un brutto fallo su Omeonga.





CAGLIARI – ATALANTA domenica ore 18

MASSA (PASSERI – ALASSIO), IV: TAGLIAVENTO, VAR: DAMATO , AVAR: VIVENZI

4' - Lykogiannis interviene con braccio largo in area stoppando il tiro di Palomino ma sia Massa che Damato al Var confermano la regolarità dell'intervento.



CHIEVO – BENEVENTO domenica ore 18

PASQUA (ZAPPATORE – LO CICERO), IV: GHERSINI, VAR: VALERI, AVAR: DEL GIOVANE





MILAN – FIORENTINA domenica ore 18

FABBRI (DOBOSZ – GIALLATINI), IV: GIACOMELLI, VAR: MAZZOLENI, AVAR: PRETI





NAPOLI – CROTONE domenica ore 18

BANTI (MELI – BOTTEGONI), IV: ABISSO, VAR: CALVARESE, AVAR: VALERIANI





SPAL – SAMPDORIA domenica ore 18

DI BELLO (TONOLINI – LA ROCCA ), IV: ROS, VAR: MANGANIELLO, AVAR: LONGO

3' - Rigore per la Spal. Calcia Viviani, Caprari devia la sfera con braccio leggermente largo. Di Bello dà il rigore, ma il braccio dell'attaccante sembra a protezione del corpo. Dubbia la chiamata, ma il Var conferma.



UDINESE – BOLOGNA domenica ore 18

GAVILLUCCI (DE MEO – CRISPO), IV: MARINELLI, VAR: DOVERI, AVAR: TOLFO





LAZIO – INTER domenica ore 20.45

ROCCHI (DI LIBERATORE – DI FIORE), IV: GUIDA, VAR: IRRATI, AVAR: VUOTO





SASSUOLO – ROMA domenica ore 20.45

ABBATTISTA (IMPERIALE – VECCHI), IV: PISCOPO, VAR: AURELIANO, AVAR: MONDIN