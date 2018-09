: lasciò la Fiorentina per trasferirsi, giovanissimo, al Manchester United. Lo stesso trasferimento che, di contro, Bernardeschi rifiutò. Oggi ritrova il viola da avversario, dopo aver già compiuto grandi parate al 'Franchi' con la maglia dell'Hellas Verona. Arriva con un balzo sulla punizione di Biraghi, ma il pallone è entrato. E fino a quel momento non aveva avuto nessun grattacapo.: Simeone viene stretto nella morsa dei tre difensori. Causa il rigore di Chiesa, ma l'arbitro prende un abbaglio.: scartato e 'regalato' dalla Fiorentina, le vicissitudini del suo passaggio dal Perugia all'Atalanta sono costate il fallimento del riscatto di Sportiello in estate. Prova sufficiente, senza infamia e senza lode.(dal 25' st: Lafont gli regala l'occasione per il pareggio, lui non inquadra la porta in posizione sbilenca.: partecipa alla morsa nei confronti di Simeone. Fa il suo e lo fa bene.: a corrente alternata, è un po' impacciato in fase di manovra. Arriva più volte al cross, senza però servire quello decisivo.(dal 31' st: Gasperini vuole freschezza per colpire la Fiorentina sulle fasce): tanta legna in mezzo al campo dove fa densità e recupera qualche pallone, favorito anche dall'imprecisione dei giocatori della Fiorentina.: schermo davanti alla difesa e vari singoli presi in consegna, specialmente quando raddoppia e pressa Chiesa, spesso dedito all'accentramento.(dal 35': tentativo disperato di trovare il pareggio): Chiesa lo ubriaca e lo salta in occasione del calcio di rigore assegnato alla Fiorentina. Per il resto, l'Atalanta sviluppa sovente il proprio gioco dalla parte opposta.: corteggiato e trattato dalla Fiorentina in estate, alla fine ha scelto l'Atalanta per la partecipazione alle coppe europee. Non lascia il segno: per oggi, nessun rimpianto per Corvino e Freitas.: sovrasta fisicamente Hugo e vince quasi tutti i duelli. Cala con il passare dei minuti, seguendo l'inerzia della sfida.: è una spina nel fianco quando ha il pallone tra i piedi, scatenando il panico sulla fascia destra. Il migliore in campo, riesce a rimanere pimpante nelle giocate all'interno di una partita scialba. Quando parte in velocità, i difensori viola si fanno il segno della croce. Ammonito per un fallo su Simeone. Brivido nel finale per la bordata controtempo che sfiora il palo.: vince il confronto tattico con Pioli, rendendo difficile la vita alla Fiorentina, specialmente nella prima frazione. Gomez è un fenomeno in questo contesto, che esalta la squadra e la trascina. La sua squadra è mai doma. Nel finale, arriva alle mani con Pioli e devono dividerli. Male.