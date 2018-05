Lazio-Atalanta 1-1



Berisha 6,5: Sul gol di Caicedo praticamente può solo raccogliere in rete, per il resto contro la sua ex squadra una gara precisa.



Toloi 6,5: Molto attento, come sempre, preciso, tempismo ed aggressività, uno dei migliori in Serie A.



Palomino 6,5: Va in difficoltà, con i compagni di reparto,quando la Lazio accelera, ma fa comunque una buona partita. Nel finale per poco non segna il gol.partita.



Masiello 6,5: Non legge insieme ai compagni l'inserimento di Luis Alberto, per il resto grande esperienza e attenzione. Si prende un gomito di Bastos in faccia a gioco fermo decisamente poco sportivo.



Castagne 5,5: Spinge poco, si vede meno, si occupa più che altro di limitare il dirimpettaio. Troppo poco, Gasperini lo cambia.

(Dal 71' Hateboer s.v.)



De Roon 6,5: Duro su de Vrij nel primo tempo (rischia il giallo), guida l'aggressione a pressing armato del primo tempo, fa da schermo davanti alla difesa quando deve, con buona attenzione.



Freuler 6,5: Fa del tempismo una delle sue armi migliori, è aggressivo, preciso nelle letture. Fa una gara di livello, e rischia di segnare il gol partita.



Gosens 6: Partecipa all'aggressività iniziale, si muove molto, magari non ruba l'occhio ma fa un buon lavoro.



Cristante 5,5: Al centro dell'interesse della Lazio, in caso di partenza di Milinkovic, assiste impotente alla sua incredibile capacità di abbinare forza e qualità. Si fa vedere poco.



Barrow 6,5: Neanche il tempo di entrare in campo e porta in vantaggio l'Atalanta con freddezza speciale. Una costante spina nel fianco finché l'Atalanta attacca, poi sparisce. Gasperini lo richiama nella ripresa



(Dal 51' Ilicic 7: Entra per rendere più intelligente la manovra dell'Atalanta, un po' stantia. Si muove molto, fa guadagnare minuti, spazio. Nel finale è protagonista di folate offensive molto pericolose).



Gomez 6: Si fa ingolosire e spara sul palo (sfortunato) un tiro quasi letale, con Barrow totalmente solo dietro di lui. Per il resto è un vorrei ma non posso, poco presente.

All. Gasperini 6,5: La sua Atalanta parte fortissima, potrebbe segnare almeno due gol, poi un po' si accontenta. Ai punti meritava la vittoria, complice un po' di sfortuna non l'ha ottenuta. Intelligente l'ingresso di Ilicic, poteva essere un cambio decisivo.