Sampdoria-Atalanta 1-2



Gollini 7: reattivo sul tentativo da due passi di Linetty, perfetta invece la trasformazione del rigore di Quagliarella che l'estremo difensore non riesce ad intercettare. Strepitoso anche sul colpo di testa di Ekdal.



Mancini 6,5: lo vedi in proiezione offensiva, e pochi secondi dopo lo ritrovi in difesa a chiudere su Quagliarella. Fisicamente è straripante



Djimsiti 6,5: puntuale in chiusura, prende a turno Quagliarella o Gabbiadini raddoppiando in continuazione gli attaccanti doriani e aiutando i compagni di reparto.



Masiello 6: attento, si occupa di Gabbiadini senza fronzoli ma con grande efficacia. L'Atalanta in difesa soffre poco anche grazie alla sua esperienza.



Hateboer 6,5: legna continua a centrocampo, sradica tanti palloni ed è utilissimo per spostare in avanti il baricentro nerazzurro.



de Roon 6: difficile anche dargli una collocazione, perchè è ovunque. Dinamico e reattivo, sveglio nel cuore della Dea. Uno così serve sempre.



Freuler 6,5: cervello e cuore del centrocampo atalantino. 'Picchia' e imposta, senza mai andare in affanno. Gosens 7: ha una ghiotta chance in avvio, ma sul suo tentativo in spaccata da due passi ad Audero battuto è sfortunato, 'sporcato' anche da Sala. Si ripete però alla mezz'ora della ripresa, e questa volta trova l'angolino. Match winner.



(dal 47' s.t. Palomino s.v.)



Gomez 5: sulla carta è un 3-4-3. in realtà l'argentino gioca decisamente più arretrato, da trequartista che spesso rientra addirittura sulla linea dei centrocampisti. Questo suo lavoro in fase difensiva lo rende meno incisivo a sostegno delle punte, anche se da una sua serpentina nel secondo tempo nasce una bella occasione per Ilicic. Ingenuo a trattenere Ramirez.



(dal 27' s.t. Pasalic 6: pronti via, impegna Audero con un gran colpo di testa. La sua rapidità è cruciale nel finale).



Ilicic 7: nel primo tempo fa quello che vuole. Estremamente ispirato, è il giocatore dell'Atalanta più cercato dai compagni, e salta regolarmente il marcatore. Gioca una gran partita anche nella ripresa, per un verso o per l'altro i gol hanno entrambi il suo zampino.



(dal 42' s.t. Castagne s.v.)



Zapata 7: tanto movimento in orizzontale per aprire la difesa della Samp, ha un paio di chance di testa ma non riesce a inquadrare lo specchio durante la prima frazione. Alla prima palla buona post intervallo, però, si infila tra Sala e Andersen e non perdona Audero.





All. Gasperini 7: primo obiettivo, non far giocare la Samp, e l'Atalanta ci riesce benissimo. Secondo diktat dell'ex allenatore del Genoa: allargare il gioco per aprire la difesa blucerchiata. E anche in questo caso, i nerazzurri sono molto bravi. La densità in mezzo al campo e lo strapotere fisico permettono alla Dea di rimanere in controllo della gara per lunghi tratti del match. Il rigore lo fa imbestialire, e lascia il campo dopo essere stato espulso da Fabbri.