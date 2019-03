Sampdoria-Atalanta 1-2



Audero 6,5: un suo rinvio sballato in avvio sparato su Ilicic a due passi dalla porta toglie il fiato al Ferraris. Eccellente invece nella ripresa quando chiude sullo sloveno, si ripete anche su Pasalic, ma non riesce a deviare fuori dall'area piccola il tiro cross su cui poi si avventa Gosens.



Sala 6: ha preso fiducia nei suoi mezzi. Un paio di slalom sono da applausi. Chiusura da spellarsi le mani anche su Gosens all'inizio del secondo tempo, perchè sporca la traiettoria del tentativo che finisce sul montante. Troppo molle - insieme con Andersen - in chiusura su Zapata quando il colombiano porta in vantaggio gli ospiti, ed è un errore che pesa nella sua valutazione.



(dal 14' s.t. Bereszynski 5,5: Gosens trova il raddoppio proprio dalla posizione dove dovrebbe agire il polacco. Non spinge anche se è più fresco, e soffre le ripartenze ospiti).



Andersen 6: in avvio prende subito un bel rischio in chiusura su Gosens, ma il suo intervento è perfetto. Marca Zapata con le buone e spesso con le cattive, come Sala si perde l'ex blucerchiato sullo 0-1. Più 'sporco' e meno elegante del solito. Strappa applausi nel recupero per un recupero su Pasalic.



Colley 5,5: un po' incerto rispetto ad altre prestazioni. Dovrebbe raddoppiare su Zapata o Ilicic, ma non è sempre puntuale e commette anche qualche errore banale.



Murru 6: tarantolato, anche se da quel lato ha un cliente scomodo come Ilicic. Mette anche un paio di bei cross.



Praet 5,5: fa il Praet solamente a (rari) sprazzi, come alla mezz'ora quando salta due avversari e pesca Quagliarella tutto solo in area. In teoria è uno dei pochi in possesso delle qualità utili per far ripartire la manovra, ma frequentemente rallenta l'azione invece di velocizzarla. Equilibrato in difesa. Ekdal 6: il primo pericolo alla porta di Gollini ha la firma del metronomo svedese, che sfiora la porta con una sassata da fuori. Anche nel secondo tempo sfiora la rete, ma trova sulla sua strada un super Gollini. Solita gara concreta.



Linetty 6: ha una ghiottissima occasione nel primo tempo, ma da due passi spara su Gollini. Esce stremato dopo 85 minuti di gioco, l'impegno come sempre gli vale la sufficienza ma ci si aspetta qualcosa di più a sostegno della manovra offensiva.



(dal 39' Defrel s.v.: Giampaolo tenta il tutto per tutto. Ha un'opportunità, ma Gollini e Hateboer lo murano).



Saponara 5: giornata no. Perde tanti palloni, non riesce ad incidere in fase offensiva né a trovare l'ultimo passaggio, poi si fa male ed esce alla fine del primo tempo.



(dal 46' p.t. Ramirez 6: entra con il sangue agli occhi. Furbo e rapido a procurarsi il rigore, decisamente più pericoloso di Saponara).



Gabbiadini 5: nel primo tempo Masiello lo cintura bene, e l'ex Southampton non lo noti mai. Riesce a saltare il marcatore soltanto in avvio di ripresa, comunque è troppo poco rispetto a quanto ci si aspetta da uno come lui. Unico tiro a referto: un sinistro fiacco e senza pretese.



Quagliarella 6: si vede poco, almeno sino alla metà del secondo tempo. Poi prende in mano un pallone che pesa un quintale, e batte Gollini con la freddezza del killer facendo 20 in campionato. Il gol gli vale la sufficienza, ma oggi non è il solito, forse condizionato dai problemi fisici accusati in settimana.





All. Giampaolo 6: giocare contro questa Atalanta è decisamente complicato, perchè la squadra di Gasperini non permette ai blucerchiati di sviluppare le consuete trame di gioco. Il gol del vantaggio ospite arriva in maniera un po' fortunosa, dopo però una brutta incertezza difensiva. Il rigore rimette in carreggiata il Doria, ma è un fuoco di paglia. La Samp stecca nella partita che vale la stagione, ma più che i demeriti blucerchiati vanno sottolineati i meriti degli avversari.