Musso 6,5: perfetto su Beto, esce in anticipo e gli toglie la palla dai piedi con il guantone, rischia solo su Lovric



Toloi 6,5: dal ‘1 aggredisce gli spazi in profondità ma sul più bello davanti alla porta non concretizza, poi Silvestri gli dice no



Demiral 6,5: chiude di esperienza su Beto, sempre puntuale.



Djimsiti 5: Beto è un carrarmato che scappa via, con Succcess ha più successo, mentre per fermare Ebosele deve spendere il giallo



Maehle 6: al 30’ pt ha l’occasione per dare una svolta al match ma non la sfrutta, guadagna corner ma non ha fortuna con Udogie



de Roon 6,5: si inverte di postazione con Koopmeiners, formidabile negli interventi su Success, fa lo stesso con Arslan



Koopmeiners 6: quando prova il tiro da fuori si infortuna e la lotta con Becao finisce lì



(Dal 41’ s.t. Ederson 6: entra e prende subito giallo per fermare Lovric, i suoi lampi non bastano).



Ruggeri 6: torna titolare per il KO last minute di Zappacosta (fastidio all’inguine), si fa vedere lungo la fascia sinistra ma non è mai decisivo.



Lookman 5: Ebosele e Perez lo circondano, lui guadagna angoli ma non riesce più a segnare. Perez lo limita tantissimo.



(Dal 18’ s.t. Muriel 5: solo un tiro, e finisce alto, troppo alto. Dove'è lo spacca partite?).



Højlund 5: Bijol e Becao lo tengono a freno, poi scivola e sbaglia sul più bello.



(Dal 47’ s.t. Vorlicky: sv).



Boga 5: batte tutti gli angoli, corre, ma Lovric gli ruba palla sul più bello. Non è concreto



(Dal 18’ s.t. Pasalic 6: anche lui non concretizza e anzi perde palla sulla linea di fondo)



All. Gasperini 6: fa un piccolo passo avanti la sua Atalanta, a quota 42, ma non basterà per la Champions. Cambia due moduli ma i suoi sono troppo poco concreti.