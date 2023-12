Carnesecchi 6,5: poker di gare di fila da titolare, sbaglia un rinvio di troppo in una situazione tranquilla ma para sul tiro potente di Kaba prima e Oudin alla fine, salvando il risultato.de Roon 6,5: costretto per necessità ad arretrare ancora una volta in difesa, per il fastidio muscolare di Scalvini nel pre-riscaldamento e l’influenza di Bonfanti. Fa il suo su Strefezza e Rafia, bene.Djimsiti 6: dà sicurezza alla retroguardia, tiene alla larga Krstovic e Gallo ma cala tantissimo di condizione nel secondo tempo.Kolasinac 6,5: guadagna punizioni in attacco e alza il muro in difesa, una certezza.Zappacosta 5: non ne fa una giusta, perde gli scontri con Gallo, lo lascia scappare in area e non offre spunti in attacco.(19' st Zortea 6: forse è la sua ultima presenza, in odore di mercato. Chissà).Ederson 6,5: grande prova di sacrificio, è ovunque, recupera ogni palla e cerca la profondità.Pasalic 6,5: tanto fumo e niente arrosto, aspetta un attimo di troppo a calciare in rete. Cresce nella ripresa, prende anche una traversa.Ruggeri 6: si sente l’assenza dei suoi cross dalla sinistra, ma aiuta in difesa impedendo il gol a Oudin.(47' st Holm: sv)Koopmeiners 6: meno produttivo del solito, rimane indietro.(37' st Adopo 6: aiuta con i suoi centimetri).Scamacca 6: sbaglia il primo e l’ultimo passaggio, troppo timido nel primo tempo. Nella ripresa è suo l'assist per il gol di Lookman.(19' st Muriel 6: fallisce una buona chance per il raddoppio, poi si accende).Lookman 7: questa volta all'inizio i suoi dribbling si perdono in fondo al campo, ma prima di andare in Coppa d’Africa firma il vantaggio decisivo.(47' st Miranchuk: sv)All. Gasperini 6,5: l'indisponibilità di Scalvini all'ultimo secondo gli scombina i piani. Vittoria importante per rimettersi in carreggiata.