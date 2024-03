Atalanta, le pagelle di CM: Lookman trascina ma poi la Dea si butta via!

Atalanta-Bologna 1-2



Carnesecchi 6: attento sui colpi di testa di Fabbian, incolpevole sugli altri due gol



Scalvini 6: abile ed esperto su Zirkzee, il tecnico lo toglie sul più bello



(Dal 21’ s.t. Miranchuk 5,5: il tecnico sperava in un suo guizzo mai arrivato)



Djimsiti 6,5: contiene bene Ferguson, salva dall’1-3.



Kolasinac 6: entra in area di soppiatto e per poco non porta in vantaggio gli orobici ma si fa male



Zappacosta 6,5: ci prova a insaccare di testa, bene le sovrapposizioni con CDK. Perde una palla preziosa in area, calcolcando male il tempo.



(Dal 17’ s.t. Holm 6: si fa ammonire ma guadagna un’ottima punizione).



Pasalic 6,5: a sorpresa si spinge in avanti, ma è abile anche ad arretrare per smistare la palla.



(Dal 17’ s.t. Ederson 6: dà più equilibrio al centrocampo ma non spinta offensiva).



de Roon 6: grande sacrificio, prima fermando Zirkzee in difesa e poi procurandosi fallo in attacco.



Ruggeri 5,5: il feeling con Lookman è d’oro, peccato duri solo un tempo.





(Dal 44’ s.t. Hien: sv).



Koopmeiners 5: più arretrato di quello che Motta si aspetta, l’amico Freuler non se le aspettava ma poi causa il rigore che cambia la partita.



De Ketelaere 5,5: sta meno del solito davanti alla porta, eppure l’apporto che dà alla squadra è tanto in termini di idee e cross. Manca il gol, che alla fine della gara pesa.



(Dal 21’ s.t. Scamacca 5,5: ormai sta inanellando tanti risultati negativi).



Lookman 6,5: impegna Skorupski, mancava da titolare da due mesi e se ne sentiva la mancanza. Ha le occasioni migliori e infatti poi è lui a segnare.





All. Gasperini 6: riesce a capire fin da subito come tenere basso il Bologna e attaccarlo nei suoi punti deboli ma nella ripresa si fa ingannare da Motta.