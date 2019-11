Brescia-Atalanta 0-3



Gollini 6: Poco impegnato dagli attaccanti del Brescia. Quando però è chiamato in causa risponde presente.



Palomino 6: Nel primo tempo osserva la squadra attaccare con veemenza senza dover sudare troppo nel disimpegnarsi a contrastare gli attacchi del Brescia. Nella ripresa si fa vedere solo perché viene ammonito per un fallo su Tonali



Djimsiti 6: Guida la difesa con personalità e determinazione. In una sola occasione si trova fuori posizione ma la traversa colta da Balotelli lo grazia.



Masiello 6: Non si vede ma si sente. Il suo apporto a questa Atalanta è sempre importante. Tiene la posizione e partecipa alla bella manovra neroazzurra.



Castagne 6,5: Spinge molto sulla corsia d’appartenenza diventando, in tante occasioni un attaccante aggiunto. Si fa vedere anche dalle parti di Joronen e potrebbe anche segnare se Pasalic non gli togliesse dalla testa l’occasione per il gol.



De Roon 6,5: Va alla conclusione in più di una occasione dimostrando di potere essere utile anche in fase offensiva. In quella di impostazione è un punto di riferimento per tutti i compagni.



(Dal 5’st Freuler 6 Entra bene e subito in partita e contribuisce alla bella vittoria nel derby).



Pasalic 8: Sblocca il risultato con un colpo di testa perfetto da due passi, raddoppia con un colpo di tacco spaziale. Sempre al posto giusto al momento giusto. Coglie anche un legno di testa. Indiavolato.



Gosens 7: Ennesima prestazione positiva del mediano tedesco. Anche a Brescia dimostra di avere tempi di manovra eccellenti, visione di gioco e capacità di leggere le situazioni. Esce per una botta alla testa.



(Dal 28’st Hateboer 6 Subentra e si mette subito a disposizione della squadra per portare a termine il successo)



Gomez 6,5: Insieme a Muriel e Ilicic è un incubo per la difesa del Brescia. Con i compagni si trova a meraviglia. Corre, lotta e inventa sempre la giocata giusta al momento giusto.



Ilicic 7: Classe al servizio della squadra. Dai suoi piedi nascono tutte le azioni più pericolose dell’Atalanta. Quando gioca così è devastante. Nella difesa del Brescia è il coltello che affonda nel burro. E nel finale si concede il lusso di farsi metà campo palla al piede segnando il gol del 3-0.



Muriel 6.5: Non è al massimo della condizione e un pochino si vede. Gioca per la squadra come sponda per gli inserimenti dei suoi compagni. Utile anche quando non è il solito Muriel.



(Dal 12’st Malinovsky 6,5 Entra come una furia desideroso di lasciare il segno e dare un segnale a Gasperini. Coglie un legno clamoroso dalla distanza)