Musso 6: gol subito sul quale forse poteva coprire meglio il suo pale, anche se la botta di Simeone è stata davvero forte.Toloi 7,5: bravo a seguire tutti i paloni che gravitano intorno a lui. Secondo tempo granitico su tutti, risolvendo spesso anche le situazioni più complicate.Demiral6,5: inizia quasi sempre lui le azioni più pericolose. Dalla difesa si lancia e si fa vedere spesso anche davanti.Djimsiti 5,5: giornata no per lui, che spesso viene superato si ada Caprari che da Simeone.Zappacosta 5,5: non riesce a imprimere pericolosità sulla sua fascia. Pochi affondi decisi e più errori.(dal 2' s.t. Hateboer 6,5: entra gradualmente in partita, con un occhio soprattutto sulla fase deifensiva.)De Roon 6: partita da alti e bassi. A volte sceglie la giocata troppo pretenziosa anche se il suo contributo c'è sempre.Koopmeiners 7: il migliore dei suoi, non solo per il gol aiutato dalla deviazione di tameze, ma soprattutto per la sua caparbietà nella lotta su tutti i palloni a centrocampo.Pezzella 6,5: partita in ascesa, dopo un primo tempo sottotono, si rifà nel secondo. Più nel vivo del gioco e pericoloso anche con tiri da fuori.(dal 40' s.t. Palomino: s.v.)Pasalic 6,5: ci mette la sua qualità su tutti i palloni, spesso trova spazi tra le linee avversarie, lanciandosi senza paura.(dal 12' s.t. Ilicic 6: poteva fare qualcosa in più, ma nel complesso rimane ordinato senza strafare.)Miranchuck 7: grande qualità e tanta corsa sempre a servizio dei compagni. Gioca molti palloni in modo intelligente. Gol importantissimo.(dal 34' s.t. Pessina: s.v.)Muriel 5,5: ci prova sempre a far male agli avversari ma, complice anche il non essere servito sulla corsa, non riesce ad incidere. Da attaccante boa non riesce ad esplodere.(dal 2' s.t. Zapata 6,5: entra e cerca di spaccare tutto. Magnani però è un osso duro e spesso viene stoppato sul nascere.)All. Gasperini 6,5: formazione iniziale da rivedere soprattutto in fase offensiva. Nella ripresa però il carattere viene fuori anche grazie ai giusti cambi.