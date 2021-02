Cagliari-Atalanta 0-1: mai chiamato in causa. Prende freddo e nient'altro.attento, mai fuori posizione. Sportiello dorme sogni tranquilli anche grazie a lui.se Joao non passa è soprattutto merito suo. Spostato sulla destra proprio per arginare il brasiliano. In alcune occasioni troppo nervoso.: dalle sue parti non si passa. Controlla per tutta la partita Simeone senza grossi problemi.: poche scorribande in attacco ma tanta sostanza nei recuperi difensivi. Nel primo tempo il suo intervento su Joao Pedro salva la squadra.(dal 17' s.t: non era al meglio della condizione ma le sue discese sono sempre pericolose): non riesce ad impostare il gioco come vorrebbe. Risucchiato dal centrocampo dei sardi.: non spinge a dovere, doveva e poteva fare certamente di più.(1' s.t: il suo ingresso è un toccasano per l'Atalanta. Alza il ritmo partita).: frenato. Non è il Robin Gosens che tutti conosciamo. Le sue incursioni sono mancate tanto ai nerazzurri.: costretto a lavorare più difensivamente che offensivamente. Copre bene ma lascia il campo dopo 45 minuti per scelta tecnica.(1' s.t: prova a far partire qualche contropiede. Innesca Muriel nell'occasione del gol): tenta qualche giocata ma è evidente che quest'oggi è inciampato in una giornata no.(dal 24' s.t: entra e crea scompiglio. Relizza un gol pesantissimo).a tratti assente ma aiuta la squadra in fase difensiva. In avanti si nel finale di gara quando di testa colpisce una traversa.(dal 41' s.t).All.trova un Cagliari rinato ma la sua testa era certamente già all'impegno di Champions. L'ingresso di Muriel andava effettuato prima ma alla fine è stato ripagato.