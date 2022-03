sventa lesto con i pugni sovrastando Yeboah, raccoglie con facilità i tiri di Melegoni, attento anche sul guizzo di Vasquez. Rischia un po’ a ritardare i rinvii con Yeboah a due cm. Sventa la palla gol di Frendrup salvando la porta.scardina le linee intrufolandosi in area e scappando a Badeljj, in difesa è in evidente difficoltà nel fermare Amiri, ma di testa interviene svelto per spazzare le sue punizioni e conquista angoli nella ripresa in ripresa.fa il suo senza incidere).limita la forza fisica di Yeboah, salva in angolo quando serve ma compie qualche errore di troppo nella ripresa e la palla arriva a destro.strappa la palla dai piedi di Amiri, nel break deve chiarirsi con Sportiello. Sbaglia la marcatura su Destro.: mette la quarta e scappa via a Vasquez, a metà del primo tempo si trasferisce sulla sinistra. Si fa ammonire regalando un’occasione agli ospiti. Fatica a contenere Frendrup su qualla fascia.(Dal 12’ s.t.si lancia sulla fascia ma Velasquez lo batte sul tempo, poi ci pensa Portanova. Sbaglia davanti alla porta).sua la prima occasione in porta, a un certo punti avanza in area cambiandosi la posizione con Pasalic. Sbaglia diverse imbucate, ma di rabbia riprende il pallone. Scheggia il palo di zucca in fuorigioco.legge in anticipo le azioni di Melegoni, ferma Portanova con la forza. Riesce a evitare l’involata in area di Yeboah senza fallo. Serve un’incredibile palla gol a Pasalic scavalcando Frendrup.lancia le ripartenze casalinghe correndo sulla fascia sinistra con la freschezza del turnover offrendo diversi spunti, ma Maksimovic lo limita. A metà primo tempo si scambia con Zappacosta ma sulla destra perde un po’ l’orientamento.si insinua laddove sembrava finora impossibile, ma invece che tirare in porta sceglie di servire compagni inesistenti, poi Galdames gli ruba palla, perde il pallone lanciato in profondità).scivola sul più bello in area piccola, duella con Badelj a centrocampo, invertendo la posizione con Pessina. Si insinua nel muro genovese recuperando palla e serve bene Muriel. Sbaglia la palla gol della serata davanti a Sirigu.: ci prova anche, ma in 3' non può fare miracoli).subito brividi sulle sue punizioni, ma sbaglia diversi passaggi regalando palla al grifone. Nella ripresa ha tempo per servire un solo bocconcino in area.(Dal 12’ s.t.prende il giallo ma si fa vedere in entrambe le aree).arretra sulla linea di centrocampo per andarsi a prendere il pallone, in area perde l’attimo per calciare in rete preferendo un cross a vuoto. Al 13’ s.t. fa tutto bene, lascia indietro Frendrup ma all’ultimo calcia al cielo. Non riesce a inquadrare la rete seppur sia ben servito da Pasalic. Guadagna angoli e sussurra all’orecchio di Malinovskyi di servirlo, si scontra sul muro Makismovic. Almeno ci prova fino alla fine, ma non basta.il pericolo in questa gara è incappare nell’ennesimo pareggio, e l’incubo si trasforma in realtà perché su ogni nerazzurro si piazzano due rossoblù a tirare via il pallone e cancellare ogni varco. I subentrati hanno fatto peggio dei colleghi. Il quarto posto ora sembra un miraggio.