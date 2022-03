Il dirigente dell'Atalanta Umberto Marino ha parlato a Dazn prima della gara contro il Genoa:



La vittoria oggi è importante come ogni domenica, abbiamo parlato abbastanza di episodi particolari capitati in passato. Zapata? Non si deroga sulla qualità, lui è importante per noi ma abbiamo una rosa di qualità. Lo aspettiamo, è prematuro fare pronostici sul suo rientro. Europa League? Sia il cammino in coppa che quello in campionato sono talmente lunghi che non si può puntare su uno in particolare... Il Leverkusen ci renderà sicuramente la vita difficile nella gara di ritorno. Scalvini? L'Atalanta propone ogni anno giovani dal vivaio, il Miter ci crede moltissimo".