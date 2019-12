Bologna-Atalanta: 2-1



Gollini 6: nonostante i gol subiti buona prestazione di un portiere di sicura affidabilità, un paio di interventi da campione.



Toloi 6: prestazione solida contro un attacco che punta sulla rapidità. Buona personalità come sempre in impostazione.



Palomino 5.5: pilastro difensivo importante, buona prestazione ma marcatura tardiva su Poli in occasione del gol.



Djimsiti 6: le discese dal suo lato son costanti, attento in una giornata non agevole nonostante il risultato.



Castagne 6: instancabile motorino di fascia fa ammattire Denswil con le sue sgroppate.



(dal 18’ s.t. Hateboer 6: tattica invariata, il mister gli chiede di attaccare con insistenza.)



De Roon 6: apporto fondamentale, mette intensità e intelligenza per rompere il gioco avversario.



Freuler 5.5: giornata opaca per lui, il centrocampo avversario è ben posizionato e lui fatica a districarsi.



(dal 9’ s.t. Barrow 6: ingresso dopo il raddoppio del Bologna per dar peso all'attacco, suo l'assist per il gol di Malinovskyi).



Gosens 6: la fase difensiva è particolarmente importante oggi contro Orsolini in palla, un paio di sbavature ma il diretto avversario spinge forte.



Pasalic 5.5: come Malinovskyi prestazione importante ma sprecona, gli inserimenti sono sempre perfetti ma le conclusioni no.



Malinovskyi 6.5: lasciato libero di agire per buona parte del primo tempo, fatica ma all'ennesimo tentativo trova il gol dopo un taglio da attaccante vero.



Muriel 5: atteggiamento tattico simile a Palacio, si decentra sempre per servire gli inserimenti dei compagni. Lontano dalla porta per lui è difficile incidere.



(dal 38’ s.t. Colley: s.v.).