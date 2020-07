deve mantenere la concentrazione alta fino all’ultimo perché il Cagliari è sempre in partita. Beffato da Simeone, ma il Var lo salva. Per il resto, come detto, è attento.all’esordio in Serie A non sfigura per niente, candidandosi ad essere una nuova scoperta targata Atalanta. Bene sia in fase difensiva che offensiva.(dal 38’ s.t.: si rivede dopo tanto tempo il difensore bravo sia difensivamente, dove rischia poco, che offensivamente, con due colpi di testa molto pericolosi.mezzo punto in meno per l’ammonizione che gli farà saltare il prossimo match. Per il resto è attento e puntuale.la solita spinta, la solita pericolosità anche in zona offensiva, un palo con un colpo di testa molto pericoloso. Asfalta Lykogiannis.(dal 29’ s.t.: entra in un momento in cui l’Atalanta non chiude la partita e rischia fino all’ultimo. Un quarto d’ora in appoggio ai compagni)è quello che fa il lavoro più sporco di tutti, soprattutto nel primo tempo dove l’Atalanta attacca in forze. Resta in appoggio alla difesa fino alla fine.l’Atalanta scopre il nuovo Kessiè. Sembra infatti di rivedere l’attuale centrocampista del Milan in questo ragazzo francese arrivato a gennaio, alla sua prima da titolare. Un brivido alla fine quando effettua un retropassaggio verso Sportiello un po’ troppo corto.grande spinta, arriva fino all’area avversaria e si proietta anche in zona gol.va vicino al gol con un colpo di testa nel primo tempo, è sempre nel vivo della manovra con quei suoi movimenti e inserimenti sempre pericolosi.(dal 16’ s.t.: rientra finalmente in campo per questo finale di campionato. Ingaggia un personale duello con Cragno, non trova il gol, ma ritrova la partita e questo è importante): si procura il rigore e l’espulsione di Carboni, pare ispirato anche nelle conclusioni, come quella che impegna Cragno su punizione. Sempre nel vivo del gioco, cala alla distanza.(dal 15’ s.t.: entra a gara in corso, e a lui succede molto poco, e quindi è un po’ disorientato. Non è il solito Papu, difatti Gasperini a fine partita ammette che forse il triplo cambio è stato fatto troppo presto)oggi era in una di quelle giornate in cui è ispiratissimo e sembra imprendibile. Segna il rigore con la solita freddezza, portando la sua media gol a uno ogni 80 minuti. Crea tutta una serie di pericoli al Cagliari, comprese altre situazioni da gol, tra cui un palo.(dal 16’ s.t.: riceve pochissimi palloni, fa qualche sponda per Ilicic, ma poco altro)All.:: l’Atalanta continua a vincere, abbatte record, ma non sempre può essere al 100%. Segna ‘solo’ un gol, su rigore, ma ne sfiora almeno altri 4-5, compresi due legni. Eppure fa restare in partita il Cagliari fino alla fine, rischiando in alcune circostanze. Effettua il triplo cambio Ilicic-Gomez-Zapata forse troppo presto nella ripresa (e lo ammette a fine partita), perché Muriel, Malinovskyi e Pasalic forse ne avevano ancora. In ogni caso, esce ancora vincitore.