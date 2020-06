Udinese-Atalanta 2-3



Gollini 6: viene raramente chiamato in causa, guida la difesa e dà sicurezza ai suoi.



Toloi 6,5: il migliore della retroguardia bergamasca. Sicuro.



Caldara 5: soffre in velocità Lasagna e si fa ammonire in maniera piuttosto ingenua nel tentativo di fermare il capitano bianconero.



Djimsiti 5: il pareggio friulano nasce da una sua insicurezza. Gasperini lo sostituisce a fine primo tempo.



(dal 1’ s.t. Palomino 6: con lui in campo anche la squadra cresce. Offre equilibrio ai compagni di reparto)



Hateboer 5,5: non convince come solito fare. A metà ripresa lascia spazio a Gosens.



(dal 14’ s.t. Gosens 6: garantisce solidità e copertura)



Pasalic 5,5: non eccessivamente brillante, soffre un po’ il centrocampo avversario.



(dal 14’ s.t. De Roon 6: è lui a disegnare le geometrie in mezzo al campo, ma ha pochi minuti a disposizione)



Freuler 6,5: tanta sostanza e spirito di sacrificio. Fondamentale.



Castagne 5,5: alla pari di Hateboer troppo spento e poco reattivo.



Malinovskyi 6,5: impegna più volte Musso. Il suo mancino può essere letale.



(dal 7’ s.t. Muriel 8: entra e spacca la partita. La doppietta con cui stende gli avversari è da campione)



Gomez 7: nell’uno contro uno fa quello che vuole. Fornisce il primo assist a Zapata e conquista la punizione che vale il vantaggio decisivo.



(dal 35’ s.t. Ilicic sv)



Zapata 6,5: tanto lavoro per la squadra. Fa salire i compagni in modo egregio, regalando il vantaggio con il classico gol dell’ex.





All. Gasperini 7: la sua squadra esprime un calcio spettacolare. Nonostante un po’ di fatica, esce dalla Dacia Arena con tre punti fondamentali.