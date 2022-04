inoperoso per tutto il primo tempo, deve intervenire al settimo della ripresa su un tiro di Okereke. Ottimo riflesso sul destro di Crnigojha dopo quattro minuti un’occasione importante che non sfrutta. Per il resto é sempre “cattivo” il giusto per fermare gli attacchi avversari. Si fa ammonire nella ripresa.: giovane ma giocatore già importante. Deve migliorare in fase offensiva ma siamo sicuri che con Gasperini questo avverrà (dal 18’st: l’argentino é il comandante della difesa che subisce poco nonostante un cliente scomodo come Henry: solita furia sulla destra. Sfiora la rete del vantaggio al 22’.: corre tutta la partita come una gazzella dal primo all’ultimo minuto Freuler 6: oggi un pò sottotono (dal 18’stcerca di superare con poco successo Mateju. Quando riesce a farlo é pericoloso come in occasione della rete del 0-3 di Muriel che arriva grazie ad un suo assist perfetto.: nel primo tempo prova conclusioni dalla lunetta deviate spesso da Ampadu. Si fa trovare pronto sulla giocata incredibile di Muriel per il tap-in dello 0-1. (Dal 31’st: al quarto illumina il Penzo con una palla clamorosa per Djimsiti che però il numero 19 nerazzurro non sfrutta. Ad un minuto dal termine del primo tempo fa una giocata pazzesca superando quattro uomini avversari e far arrivare la palla a Pasalic per l’1-0. Si beve Svoboda al secondo della ripresa e prende il palo al 13’st. Segna il 0-3 a metà secondo tempo. Che giocatore! Dal (45’sté tornato ed il suo peso in attacco si sente. E’ mancato tanto quest’anno al Gasp anche se non é ancora il Zapata dell’anno scorso. Una rete che dà morale e tre punti importanti. (Dal 31’st: la sua squadra gioca come sa senza dare respiro ai padroni di casa. Vittoria meritatissima e mai in discussione.