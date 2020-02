Atalanta-Roma 2-1



Gollini 7: al 12’p.t. nel rinviarla la lancia fuori dal campo scusandosi, ma alla mezzora anticipa Dzeko. Al 43’p.t. esce con i pugni e dice no al gol quasi fatto di Pellegrini. Arriva sempre prima di Pellegrini.



Toloi 7: si spinge in avanti e regala qualche cross degno di nota al tridente, toglie la sfera dai piedi di Dzeko senza fare fallo in area piccola. Al 38’p.t. rischia di insaccare il gol dell’anno con una coordinazione e una rovesciata perfette.



Palomino 6,5: perfette le elevazioni su Dzeko, annullato. Di testa e di tacco fa sentire al sicuro Gollini, soprattutto al 43’p.t. quando salva lo specchio. Peccato che poi, solo 3’dopo, passi letteralmente la sfera a Dzeko scambiandolo molto probabilmente per un compagno e regalandogli la gioia del gol. Fa tutto lui, al 5’della ripresa si fa perdonare trovando con malizia la rete. Salva su Dzeko chiudendo in corner.



Djimsiti 7: riesce a evadere bene e ripetutamente gli attacchi di Kluivert, centrali. Al quarto d’ora ci prova anche di zucca da corner, spaventando Pau Lopez. In forma, su corner regala con uno dei suoi colpi di testa capolavoro, ricetta della casa, il gol del pari a Palomino.



Hateboer 6: pressato dall’ex Spinazzola, per fermare Perotti deve ricorrere al fallo. Ruba palla a Mkhitaryan che è un piacere, va anche vicino al gol di testa al 23’p.t. ma quando è a due passi dalla porta sbaglia. Da folli quel retropassaggio a Palomino, sulla destra, e infatti contribuisce al gol nemico. Meglio nella ripresa.



Freuler 7: ingaggia un duello con Pellegrini, ferma la ripartenza di Kluivert da centrocampo. Sensazionale il suo lavoro sul 99 giallorosso, gli strappa la sfera dai piedi con destrezza.



De Roon 7: si muove tra Perotti e Mkhitaryan e gli strappa la sfera dai piedi quando deve tirare in porta. Al 9’s.t. sfiora il gol con una botta potente da fuori, peccato, gli mancava solo il gol.



Gosens 6,5: tiene bene il campo, ma Zapata che viaggia accanto a lui è poco preciso e la sfera passa da altre parti, aiuta anche in difesa. Si raffredda e sbaglia di zucca, entra in ritardo su Mancini e trova il giallo ma trova anche l’assist sul neo entrato Pasalic e si riscatta.



Ilicic 6,5: Fazio gli prende le misure, ma lui scarta e si invola in rete con un’intesa vincente tra Zapata e il capitano. Fa tremare la porta ma la sfiora soltanto, al 30’s.t. lancia cross al bacio.



(Dal 38’s.t. Malinovskyi: sv).



Gomez 7: quale modo migliore di festeggiare il compleanno che insaccare in corsa quella sfera al 9’p.t.? Niente, il Papu vede solo Pau Lopez e non sfrutta. Punta Kluivert e lo disorienta guadagnando metri verso l’area piccola. Nella ripresa Smalling lo ostacola ma lui si rialza e guadagna punizioni vitali.



(Dal 41’s.t. Muriel 6: tiene la palla fino all'ultimo nei minuti finali. Bene).



Zapata 5,5: cerca di inserirsi ma trova il fuorigioco, all’11 p.t. inizia a sbagliare i passaggi e regalarla agli avversari. Gli basta poco per perdere l’aggancio con la sfera, Kluivert l Smalling o bloccano. Non trattiene le sfere ben servite, il mister lo toglie.



(Dal 14’s.t. Pasalic 7,5: non fa in tempo a entrare in campo che timbra il biglietto per l’area piccola e anche la rete, bellissimo il diagonale a spiovere all’incrocio).





All. Gasperini 7,5: prepara al meglio la partita, indovina tutti i cambi ed esulta sotto la Curva.