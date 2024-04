Atalanta, le pagelle di CM: Pasalic ‘rigoroso’, che dribbling e che gol Lookman!

: sbaglia solo un’uscita, attento e reattivo il resto del tempoal ritorno in campo dopo un mese si spende con sacrificio nel duello con Fazzinisfonda il muro della mediana per provare a segnare da corner, e ci va vicino, nella ripresa spedisce la palla d’oro per il raddoppio di Lookman: leader della difesa, comunica con i compagni spostando le diverse zone di marcature con grande intelligenza tattica.(Dal 12’ s.t.dà stabilità in retroguardia e torna dopo l’infortunio, una bella notizia)

i suoi cross in velocità regalano buone occasioni: deve orientarsi ma appena lo fa, diventa un difensore in più per Gasperini e sventa gli attacchi di Fazzini e Gyasi con esperienza.porta freschezza).è lui a prendersi la palla per battere il rigore e arrivare a cinque reti in Serie A, grande personalitàmeno decisivo del solito, ma anche lui ferma Fazzini sulla corsiaun paio di scatti sulla corsia)troppo lento quando calcia, spreca una palla gol nel finale di primo tempo e si ripete nella ripresa tirando debolmente

: dribbla Bereszynski, un muro su cui si scontra spesso, ma è dal suo cross che nasce l’azione del gol su rigore. Non contento, si mangia tutto il campo dalla mediana per raddoppiare il vantaggio con una bella azione personale: non segnava in campionato dal 3 marzo.deve migliorare nel colpo di testa, ma si fa trovare pronto davanti alla porta quando Pezzella lo stende con un calcio e si guadagna il rigore, poi fa poco altro.diminuisce la rotazione, meno di metà della squadra, sa quali sono gli uomini su cui contare e rispondono presente; cambi al momento giusto.