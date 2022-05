Musso 5,5: reattivo su Henderson e Bandinelli, attento sul tiro di Cutrone, non vede partire la bordata di Stulac.



de Roon 6: ancora arretrato, mette pressione a Cutrone



Palomino 6,5: il migliore della retroguardia, toglie la palla dai piedi di La Mantia e Zurkowski sul più bello



Djimsiti 6: va vicino al gol da corner, limita Henderson e La Mantia



Hateboer 5: perfino Cacace lo frena sulla fascia



(Dal 12’ s.t. Pessina 6: buon recupero su Bajrami).



Koopmeiners 5,5: tentenna a tirare in porta, batte malissimo i corner, serve il vuoto.



(Dal 33' s.t. Scalvini 5,5: sbaglia in area).



Freuler 5,5: Zurkowski da quelle parti ha campo libero, male.



(Dal 38' s.t. Demiral: sv).



Zappacosta 5,5: anche lui ha qualche difficoltà a tenere a freno Zurkowski, prova a sorprendere Vicario da fuori ma è inutile.



(Dal 33' s.t. Maehle 6: fa il suo).



Pasalic 6: non si vede quasi mai in area piccola, non riesce ad agganciare in tempo i cross di Zapata.



(Dal 38' s.t. Ilicic 6: sorprende ancora con un paio di magie, il saluto è da brividi).



Boga 6,5: corre, dribbla ma, sul più bello, sbaglia l’ultimo passaggio e centra la traversa.



Zapata 6,5: le occasioni le sforna e le ha, ma Vicario lo fa innervosire e il muro azzurro dimostra di conoscerlo bene. Scheggia la traversa, non è serata.





All. Gasperini 5: il problema resta lo stesso del 2022, anche all’ultimo atto, i gol non arrivano e la porta resta maledetta.