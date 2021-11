para da Superman su Verde ma imbocca Nzola senza riuscire a rimediare, si accorge troppo tardi che la sfera atterra sulla traversa. Attento sul 18 ospite, incolpevole sul bis.i suoi lanci in profondità danno alla Dea quella verve che aveva perso senza di lui, interviene in extremis per scaraventare fuori dall’area le sfere più pericolose.un tarlo per Maggiore, un semaforo rosso per Nzola, prova anche a evitare il gol sulla linea di porta.mette pressione ad Amian ma non gli impedisce di tirare, sfiora il gol.sa come e quando servire Zapata e Ilicic, tra le ruote ha un Bastoni che supera con facilità per l’assist che ribalta la gara, ferma Reca.(Dal 42' s.t.non controlla su Nzola, che bissa in rete).prende le misure su Kovalenko e lo ferma a centrocampo, non la sua miglior gara.per pochi millimetri non segna il suo nome sul tabellino, recupera più palloni possibili, un faro al centro del campo.(Dal 15’ s.t.: chiude bene su Manaj, è il primo passo verso il pieno recupero. Servirà).non riesce ancora a trovare il gol, ma questa volta guadagna un rigore preziosissimo, ritrovando la performance della nazionale.: in area piccola non sbaglia più, per due volte viene servito, e per due volte insacca senza pensarci, con lo Spezia è la seconda doppietta in 8 mesi. Fa tornare al gol anche Muriel, non lascerà facilmente la maglia a Pessina.(Dal 42' s.t.: parte fortissimo i primi 5’, poi si adombra col passare del tempo.(Dal 15’ s.t.torna al gol anche lui).: lascia indietro Sala e Kovalenko per proiettarsi in area piccola, e non si ferma più, anche quando sbaglia il rigore: è all’ottavo centro e al quarto assist in A in 13 gare, in formissima. Ha il senso del gol ma anche grande capacità di lettura delle mosse dei compagni. Potrebbe diventare la sua miglior stagione per continuità di rendimento.: gol e assist in 15', bentornato).è tornata la sua Dea delle goleade, coraggiosa e concreta, pronta ad affrontarlo Young Boys.