non può nulla sul gol di Fabian Ruiz, la sfera lo scavalca quando ormai è troppo tardi. Rischia sempre nei rinvii di piede sul filo di lana. Il secondo tiro di Fabian Ruiz lo blocca sicuro, poi smanaccia nelle altre occasioni e salva dai pericoli. Corre fin quasi a centrocampo per far desistere Insigne dalla corsa in solitaria verso la rete. Nella ripresa le trattiene tutte, affidabile.tenta di esserci con la testa per ricaricare i suoi e per inzuccare da angolo. Rischia troppo non buttando via la palla in difesa e scegliendo sempre di tenerla in gioco sotto i movimenti lesti di Insigne&Co. Partecipa alla perdita di Milik sulla porta.impalpabile nel primo tempo, si avvicina alla porta per insaccare all’8’ s.t. ma la zucca questa volta non è nella giusta direzione.(Dal 43’ s.t. Tumminello: sv).reduce da autogol e rigore causato a Empoli, in settimana si è preso la responsabilità, scusandosi, eppure passa solo 1 minuto e venti e ci ricasca: lascia libero l’azzurro più pericoloso, che va in assist per il gol del vantaggio. Va in bambola, si riprende solo al 42’ p.t. quando spazza via la sfera di Callejon dritta verso la rete. Si becca un giallo che poteva evitare e poi si addormenta sul fresco Milik. Così non va.cerca con un disperato tentativo di salvare in extremis la palla-gol di Fabian Ruiz e trova subito l’angolo per ripartire e ridare la carica alla squadra. Sfiora il gol sul preciso passaggio di Gosens a inizio ripresa entrando in spaccata; peccato. Si rifà brillantemente al 10’ s.t, inzuccando per la rete di Zapata. Al 20’ s.t. tenta la goleada da fuori area. Sempre in miglioramento.fa girar palla nella mediana e continua il suo solito lavoro di fraseggio per tutta la gara. Sbaglia solo una volta il passaggio. Sufficiente.arriva in ritardo su Hamsik e rischia il giallo, poi gestisce palla. Nella ripresa manca il gol per un soffio, raccogliendo la sfera da Zapata in corsa e facendo tremare Ospina, ma Albiol dice no. Subito dopo spazza via una sfera pericolosa dai folletti azzurri.bene nei passaggi sotto porta diretti al compagno Zapata, peccato non vadano poi a buon fine. Replica ancora sulla linea all’indirizzo di Hateboer. Prezioso.buono il suo tiro da corner. Al 10’ p.t. un potente tiro da fuori mette in guardia Ospina, ma la sfera è ancora troppo lontana dalla rete. Ci riprova ancora al 21’ p.t., invano: non si costruisce così un’azione da rete. Ci va più vicino nel secondo tempo, ma poi si fa scappare la sfera sulla linea di porta.si sbraccia e cerca il feeling con Zapata, poi recupera palla nelle retrovie e spinge la squadra in fase avanzata, dribblando un paio di azzurri e dimostrando di essere pronto per un posto da titolare. In difficoltà però al cospetto di Koulibaly. La qualità c’è, forse ha bisogno di minutaggio nei piedi. Grazie a una svirgolata mal riuscita fornisce l’assist per Hateboer e il gol per Zapata.(Dal 26’ s.t: secondo gettone per lui dopo il match con la Roma, fa il compitino).quando ha la palle ai piedi, si avventura verso la porta. Albiol gli dà del filo da torcere, ma lui non si arrende. Il suo destro e il suo mancino spesso si scontrano su un’invalicabile barriera azzurra. Perfetta l’intesa con Freuler nella ripresa. Ma l’ex del giorno ha un solo obiettivo: punire gli azzurri e ci riesce. Ormai si è sbloccato.la sua squadra finisce subito sotto come a Bologna, ma non si spegne. Tuttavia, tenta troppo spesso il tiro da fuori e non riesce a penetrare i quattro difensori azzurri. Nella ripresa recupera, ma ancora una volta i cambi si fanno desiderarwe.