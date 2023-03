In vista del big match col Napoli al Maradona, in programma sabato 11 marzo alle 20.45, l'Atalanta ha gli occhi puntati su ben cinque giocatori da recuperare. Palomino, Scalvini e Zapata, secondo le parole di Gasperini alla vigilia, potrebbero farcela, ma tra il riscaldamento e la gara con l'Udinese di sabato sera si sono aggiunte altre due pedine.



Zappacosta ha risentito di un fastidio all'inguine e sarà da valutare nelle prossime ore, ma non sembra nulla di grave. Koopmeiners invece è incappato in un risentimento muscolare del bicipite femorale sinistro ed entro domani si sottoporrà a visite strumentali per capire entità dell'infortunio e tempi di recupero.