Atalanta-Lecce (sabato 30 dicembre con calcio d'inizio alle ore 12.30 in diretta su Dazn) è una gara valevole per la 18esima giornata di campionato in Serie A, la penultima nel girone d'andata e l'ultima nell'anno solare 2023. I bergamaschi si presentano a questa sfida con 26 punti in classifica, 6 in più dei salentini, a quota 20.



LE ULTIME - Gasperini deve ancora fare a meno degli infortunati Toloi, Palomino e Touré. Dall'altra parte D'Aversa non può contare sugli squalificati Pongracic e Banda oltre all'infortunato Dermaku.



PROBABILI FORMAZIONI



ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners, Lookman; De Ketelaere. All. Gasperini.



LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Touba, Gallo; Gonzalez, Ramadani, Oudin; Strefezza, Piccoli, Sansone. All. D'Aversa.