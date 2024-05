Atalanta-Leverkusen, le pagelle di CM: Lookman da 9, Ederson è ovunque. Wirtz nullo, Xabi Alonso sovrastato

Atalanta-Leverkusen 3-0



ATALANTA



Musso 6,5: un’uscita col brivido nel primo tempo, una decisiva nel secondo tempo. Quando chiamato in causa risponde presente.



Hien 8: prende alto Adli, rischiando sempre l’anticipo, ma lo cancella dal campo. Contro Boniface è scontro tra titani ma la musica non cambia. Ha quasi sempre la meglio.



Djimsiti 6,5: qualche sbavatura, come quando si fa prendere alle spalle, ma tanta solidità, lasciando da parte lo stile



Kolasinac 7: rimesso in piedi per l’occasione, è il leader che serve quando la temperatura si alza. Posizione e letture difensive, ricorda il Gandalf il Grigio contro Balrog nelle miniere di Moria: ‘You shall not pass’. Costretto a uscire all’intervallo per infortunio (46’ Scalvini 6,5: alza il muro, respingendo quello che transita nella zona dei suoi radar).

: gode di un insolito spazio, sfrutta le chance che il Bayer gli concede. In occasione del primo gol s’infila come il coltello del burro, la dormita di Palacios trasforma il suo cross in un assist vincente (83’: il 70% del pianeta Terra è coperto dall'acqua, il resto dal brasiliano. E’ ovunque, corre per quattro, recupera, pulisce e verticalizza. Centrocampista totale.: la sorpresa di Gasperini, che lo arretra a centrocampo, accanto ad Ederson. Serve una partita di quantità oltre che di qualità e l’olandese risponde presente. La versione sbiadita vista contro la Juve è un brutto ricordo: niente RoboKop, ma un soldato affidabile.

: Frimpong è un cliente scomodissimo, gioca una partita diligente, con scorribande limitate e una certosina attenzione a non scoprirsi. (90+1': parte largo a destra nel tridente, anche per tenere più basso Grimaldo. Non fa sempre la scelta giusta, ma è preziosissimo nelle due fasi. (57’: entra e si mette nella stessa posizione di CDK. Il Bayer preme, il croato si mette al servizio della squadra, garantendo intensità e densità): look-that-man, the man of the match. E applauditelo fino a spelarvi le mani. Primo gol d’astuzia, secondo con una giocata da campione, il terzo è un mix di velocità, precisione e potenza. Prima di Bergamo era uno dei tanti talenti che non sapevano cosa fare da grande, Gasperini lo ha trasformato in una seconda punta devastante.

: è la sua prima finale, ha voglia di spaccare il mondo. Lotta contro tutti, ci mette cuore e anima, rischiando molto con un fallo da giallo tendente all’arancione. Regala a Lookman l’assist del 3-0 (83’: lezione di calcio a Xabi Alonso, ribalta il suo Bayer come un calzino. Soffoca gli spazi sugli esterni, stravince l’uomo-su-uomo, concede pochissime occasioni. Questa partita è il suo manifesto. Uno dei migliori allenatori italiani degli ultimi 10 anni. Da oggi anche vincente.Federico Zanon

: può poco sui gol, per il resto para quello che deve.: Lookman lo fa letteralmente impazzire per tutta la partita.: lento e compassato, regge in parte l'urto con Scamacca ma non dà sicurezza al reparto.: nel primo tempo il Leverkusen soffre parecchio dalla sua parte, molto impreciso quando deve impostare.: chi l'ha visto? Non aiuta in nessuna delle due fasi (dal 46' Boniface 5,5: entra e fa a sportellate, ma non viene seguito dai compagni).: Xabi Alonso lo preferisce ad Andrich, lui ripaga con una dormita clamorosa sul gol di Lookman (dal 69': entra e prende un giallo per proteste, non l'impatto migliore).

: dovrebbe dare la prima organizzazione al gioco dei suoi, non fa nulla. E si becca anche un tunnel da Lookman sul secondo gol.: era tra i più attesi, delude malamente. Nel primo tempo sciupa malamente una buona occasione a tu per tu con Musso cercando una finezza non necessaria (dal 69' Hlozek 5,5: non riesce a cambiare l'inerzia della gara, una conclusione pericolosa di poco a lato).: prova a mettere il suo dinamismo, la squadra non lo supporta (dall'81').: non gli riesce nulla, con il passare dei minuti diventa sempre più nervoso e impreciso (dall'81'

: non è a suo agio da falso nove, annullato dalla difesa bergamasca. Da un suo sciagurato retropassaggio nasce il 2-0 di Lookman. Non migliora nella ripresa quando scala in fascia.: come i gol che incassa, sovrastato tatticamente da Gasperini che gli blocca tutte le fonti di gioco principali (Xhaka, Grimaldo, Wirtz). Sbaglia le scelte iniziali, soprattutto quella di Palacios a centrocampo, non trova correttivi in corsa e non riesce a raddrizzare la gara con i cambi. Tutti gli sforzi sono vani. La prima notte buia della stagione arriva nella partita più importante.Federico Albrizio