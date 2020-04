Un 'No grazie' grosso come una casa, proprio quella in cui si sono rifugiati tutti i bergamaschi da ormai un mese. Ligi alle regole come pochi altri in Italia, perché di cari da piangere ne hanno persi tanti, troppi. Per questo, su Change.org, era apparsa da qualche ora la petizione per assegnare lo Scudetto simbolico alla squadra della città che più di tutte sta lottando contro l'emergenza Coronavirus.



LA PETIZIONE- "Come è noto, l'emergenza Covid-19ha fermato anche il Campionato di calcio di serie A e, allo stato attuale, appare assai improbabile che possa ripartire. Tra le possibilità avanzate c'è anche quella di non assegnare il titolo 2019-2020. La nostra proposta, invece, è quella di assegnare lo Scudetto 2019-2020 all'Atalanta, sia per i meriti sportivi dimostrati sul campo soprattutto negli ultimi due anni, sia per rendere omaggio alla città di Bergamo, simbolo dell'Italia che soffre a causa del Coronavirus".



BERGAMASCHI ORGOGLIOSI. Ma la maggior parte dei bergamaschi non lo vogliono e stanno chiedendo a chiare lettere di ritirare immediatamente la proposta: "Siamo orgogliosi e grandi lavoratori, non vogliamo nulla di regalato, vogliamo conquistarcelo sul campo e abbiamo così tanta rabbia dentro che potremmo vincerlo davvero", il pensiero comune dei tifosi dell'Atalanta.