scattante sui tiri di Henrichs e Angelino, rischia qualcosa nelle uscite “con i piedi”, atterra Nkunku in area condannando la Dea prima del tempo e non compie di nuovo il miracolo su rigore.il solito mastino in Europa, non fa passare un pallone sui tacchetti di Andrè Silva usando tutto il corpo, chiude la saracinesca leggendo le triangolazioni in anticipo.non si tira indietro nei contrasti con Simakan, un combattente).non copre l'area in occasione del gol, sottotono, nella ripresa si fa scappare un po' tutti, da Nkunku a Laimer.in difesa si snatura, servirebbe di più a centrocampo, si fa scappare Nkunku sl più bello.: vince i contrasti con Angelino, ma poi non riesce a rubare palla a Nkunku sulla porta. Regala punizioni inutili, poi sbaglia davanti al portiere un gol da fare e va in palla.è lui a spaventare, due volte di seguito, Gulacsi, ma in mediana si spegne e il guizzo non arriva.deve prendere le misure il capitano di serata, che non riesce a recuperare sulla fascia l’assistman Laimer, poi si ifa ammonire per nervosismo, si infortuna e non rende più.fa tutto bene, si smarca da Angelino e Kampl, ma non prova la sua ricetta della casa, il tiro di mancino in rete.si vede solo un paio di volte, non è lo stesso dell'andata).non è la sua serata, sono più le palle perse che gli spunti, nel secondo tempo trova solo una punizione e un tiro dal limite.si butta in area ma scivola sul più bello).ancora fuori condizione, non raccoglie gli spunti dei colleghi, Orban arriva sempre prima di lui. Ci prova di testa davanti alla porta, impreciso, non è tornato quello di prima nella gara più importante.la sua Dea, che pure parte bene, soffre troppo le ripartenze dei tori biancorossi e non riesce ancora a concretizzare negli ultimi dieci metri. Non trova idee.Bella la parata a mani aperte su Zapata, sulle punizioni a favore abbandona l’area per dare istruzioni, poi è in vacanza.: si vede solo quando sta per terra 2’ per una sportellata di Zapata, non perde il vizio e prende giallo per simulazione.non sbaglia un colpo in difesa, toglie spazio a Zapata e devia tutti i palloni pericolosi spazzandoli via con prontezzauna fortezza e un catenaccio per i tori biancorossi, ma regala una punizione pericolosa dal limite con una brutta entrata su Boga.Si presenta subito in area, è il più pericoloso tra i suoi, impegna Musso e crea superiorità numerica in attacco.fa il suo dovere, più brillante di una settimana fa.: ci prova subito e guadagna angolo, presentandosi già a Musso che se lo ricordava dall’andata, poi vola lungo la fascia destra e serve Nkunku per un gol pesantissimo. Lascia indietro Malinovskyi e de Roon con dribbling d’autore. Commette fallo da rigore col braccio ma l’arbitro lo grazia. Sul regalo di Musso, sbaglia il gol che avrebbe regalato con anticipo le semifinali al suo Lipsia.non fa meglio del collega).Hateboer lo batte in velocità e nei contrasti, cresce nella ripresa.raccoglie e recapita palloni per i bomber d’area, ma lui non si fa vedere.era mancato il suo gol all’andata, arriva prepotente al ritorno, Laimer poteva tirare ma sa che lui non sbaglierà mai. Si guadagna un rigore e poi lo batte cinico con la rincorsa, trascinando i suoi in semifinale.i suoi colpi di tacco a Laimer ammutoliscono lo stadio, ma in area Demiral lo annulla.: aumenta la profondità).triangolazioni perfette dei suoi, che lasciano scaricare l’Atalanta i primi minuti per poi colpirla in velocità con ripartenze micidiali. La sua squadra gioca con meno pressioni e si vede, col Lipsia ha trovato la ricetta giusta.