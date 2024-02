Atalanta, lo Sporting batte il Benfica nel derby di Lisbona

Lo Sporting batte 2-1 il Benfica nell'andata della semifinale di Coppa del Portogallo all'Estadio José Alvalade di Lisbona. Nel primo tempo Pedro Goncalves sblocca il risultato al 9' su assist di Hjulmand (ex Lecce) e nella ripresa al 54' il solito Gyokeres (al 31° gol in stagione) raddoppia. Al 69' Aursnes accorcia le distanze su assist di Di Maria (ex Juventus), che poi al 72' si vede annullare al Var la rete del pareggio per fuorigioco. Lo stesso si ripete dall'altra parte al 93', quando viene annullato il gol del 3-1 a Nuno Santos. La gara di ritorno è in calendario il 3 aprile a campi invertiti all'Estadio da Luz.



L'altra semifinale è tra Vitoria Guimaraes e Porto, che oggi ai quarti ha battuto 2-1 in rimonta il Santa Clara, passato in vantaggio con Rafael Martins nel primo tempo prima dei gol di Evanilson e Galeno arrivati nella ripresa.



Domenica lo Sporting gioca contro la Farense in campionato tre giorni prima dell'andata (sempre in casa) con l'Atalanta negli ottavi di finale in Europa League.