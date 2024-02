Atalanta, lo Sporting perde la testa: due rigori contro, non bastano Hjulmand e Gyokeres (già a 30 gol) VIDEO

L'Atalanta ritrova lo Sporting di Lisbona agli ottavi di finale in Europa League. La squadra portoghese allenata da Ruben Amorim pareggia 3-3 sul campo del Rio Ave. Pronti, via e i padroni di casa passano subito in vantaggio con Embalo. Gli ospiti ribaltano il risultato grazie al tiro da fuori area del centrocampista danese Morten Hjulmand (ex Lecce) e all'attaccante svedese Viktor Gyokeres, che approfitta di un errato retropassaggio al portiere da parte di un difensore avversario e segna il gol numero 30 della sua stagione. Nel recupero del primo tempo Aziz trasforma un rigore dubbio e fa 2-2.



Prima dell'intervallo Trincao esce per infortunio e lascia il posto a Edwards. Nella ripresa Aziz fa doppietta realizzando un altro rigore (stavolta netto) e riporta avanti il Rio Ave, poi raggiunto sul 3-3 da un colpo di testa del difensore uruguaiano Sebastian Coates, avanzato nel ruolo di centravanti. I padroni di casa chiudono la gara in dieci uomini per l'espulsione nei minuti di recupero di Pantalon (doppia ammonizione).



Lo Sporting lascia il primo posto in classifica al Benfica, che batte 4-0 la Portimonense e va a +2 ma con una partita giocata in più. Giovedì c'è Sporting-Benfica, semifinale di coppa nazionale. Domenica 3 marzo lo Sporting gioca contro la Farense in campionato tre giorni prima dell'andata (sempre in casa) con l'Atalanta.