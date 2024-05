Atalanta, Lookman: "Abbiamo scritto la storia"

21 minuti fa



Novanta minuti per fare la storia. Se fosse un film avrebbe la regia di Ademola Lookman, l'eroe dell'Atalanta nella notte di Dublino. L'attaccante nigeriano è entrato nella storia segnando una tripletta in finale di Europa League contro il Bayer Leverkusen: un 3-0 secco col quale il nigeriano da solo affonda una squadra che non perdeva da 51 partite consecutive. Pallone sotto braccio e sorrisone a trentadue denti, l'attaccante nigeriano è emozionato a fine partita: "Sono molto molto contento, stasera ce l'abbiamo fatta tutti insieme".



"ABBIAMO SCRITTO LA STORIA" - Lookman poi continua nell'intervista rilasciata a Sky Sport: "Abbiamo scritto la storia e il trofeo tornerà con noi a Bergamo. Incredibile! Lo scorso anno abbiamo fatto una grande stagione, ci siamo qualificati per l'Europa e questa stagione abbiamo vinto un trofeo insieme al mister. È davvero fantastico da parte di tutti, questa sera festeggiamo".