L’Atalanta, grazie al 5-0 contro il Bologna, è salita a 78 reti in campionato. Una quota che rende la squadra di Gasperini il 2° miglior attacco d’Europa dietro solo al Bayern Monaco - a quota 86 reti - e davanti a corazzate come Barcellona e Psg. Un ruolino di marcia impressionante quello della Dea che convince i betting Analyst, come dimostra la quota riservata a chi avrà il miglior attacco alla fine della stagione: i nerazzurri, infatti, come riporta Agipronews, si trovano a 1,20. Molto più staccate le altre con il Napoli, secondo attacco della Serie A con 73 reti segnate, in quota a 6,50 contro l’8 riservato all’Inter ormai con scudetto in tasca. Uno score che, visto il calendario, potrebbe salire ulteriormente: le prossime avversarie, infatti, saranno Sassuolo, Parma, Benevento e Genoa prima dei due big match che chiuderanno a stagione contro Juventus e Milan, Quota 100 sembra inarrivabile, ma l’Atalanta ha già dimostrato di non porsi nessun tipo di limite.