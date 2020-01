Cinquantasette gol realizzati alla seconda giornata di ritorno, sette solo nell'ultimo turno. Il mostruoso rendimento dell'Atalanta sotto porta (2,7 reti a partita) vale da tempo una quota blindata per il miglior attacco di Serie A - obiettivo ormai scontato a 1,10 - ma ora puntano ancora più in alto. Mantenendo questo ritmo, l'obiettivo per la fine del campionato è sfondare il muro delle 100 reti, un traguardo che sul tabellone si gioca a 2,75. Più impegnativo sarà conciliare il ritmo-gol con la corsa al piazzamento Champions: in questo caso la sfida contro la Roma, principale concorrente per il quarto posto, si gioca sul filo, visto che per entrambe le squadre l'ultimo piazzamento utile è dato a 1,85, secondo Agipronews.