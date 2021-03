Tornata al primo posto sul podio per l'attacco più prolifico della Serie A, l'Atalanta è già stata superata ieri sera di due lunghezze dall'Inter, ma la prossima sfida è proprio contro la capolista nerazzurra. La differenza rispetto alla squadra di Conte è che alla Dea segnano un po' tutti, con Muriel a comandare a quota 15 la famosa 'cooperativa del gol'. Fin qui infatti, come fa notare il Corriere della Sera, sono ben 18 col Papu Gomez compreso, i nerazzurri andati a segno in stagione: alla lunga lista si è appena aggiunto il difensore José Luis Palomino, che domenica sera ha punito il Crotone dando il via al Festival del gol.



MANCA MAEHLE- Ma l'unico a non aver mai segnato, ormai all'Atalanta da oltre due mesi e quasi sempre titolare a causa delle assenze a rotazione di Gosens e Hateboer, è il duttile esterno danese Joakim Maehle. In realtà a Marassi contro la Sampdoria stava esultando per la rete, che però gli è stata annullata per la posizione irregolare del compagno di reparto. Lunedì sera ha l'occasione di diventare il diciannovesimo goleador dell'Atalanta, permettendo alla Dea di raggiungere di nuovo l'Inter all'oro dei gol.