L'esterno sinistro dell'Atalanta Joakim Maehle ha parlato della sua esperienza al club orobico dal ritiro della nazionale danese in Qatar per i Mondiali: “Sono follemente felice di essere lì e per le occasioni che mi sono state concesse, in partite. Quindi non vedo l’ora di tornare a giocare ancora per l’Atalanta. Ho giocato parecchie partite di fila adesso, dove ho anche fatto molto bene. Quindi sono arrivato con una condizione davvero buona e sento di essere davvero in ottima forma”.



CON GASPERINI- “Ho avuto più fiducia ultimamente, da un allenatore che in qualche modo sa come gestirmi adesso. Ciò non deve essere frainteso, tuttavia, perché è un allenatore straordinariamente abile e probabilmente abbiamo dovuto dedicare un po’ di tempo in più per trovarci”.