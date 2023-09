L'ex esterno dell'Atalanta Maehle è stato costretto a bloccare tutti i commenti sotto il suo ultimo post Instagram e a limitarli per la pioggia di insulti ricevuti da ogni dove. Non solo bergamaschi, ma anche sostenitori di altre squadre di Serie A, non gli hanno perdonato di "aver sputato nel piatto dove ha mangiato", "da professionista non puoi temere regole e disciplina", "perché mai dovresti goderti Bergamo invece di lavorare sul campo per ore dato che sei pagato lautamente?". Una vera e propria fuga social per Maehle, diventato bersaglio degli haters.