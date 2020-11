Anche quando aveva preso una manita dal Manchester City, l'Atalanta era riuscita a segnare. Persino in quel famosissimo 7-1 con l'Inter, Remo Freuler aveva firmato il gol della bandiera. Ma non è stato così ieri, quando il tiro di Zapata si è infranto sull'incrocio senza superare la linea di porta. Eppure, come riporta Tuttosport, per la formazione di mister Gian Piero Gasperini è solo la seconda partita su 12 giocate nella massima competizione europea senza gol all'attivo da parte dei nerazzurri.



LA MALEDIZIONE DEL PANTERONE- La banda di Gasp infatti ha sempre esultato, almeno una volta, nell'Europa più bella e solo in un caso non era riuscita a sfondare la rete alle spalle del portiere: nella gara d'esordio sul campo della Dinamo Zagabria nell'edizione 2019/20. La curiosità? Duvan Zapata, anche quella volta, venne fermato dal palo.