Il centrocampista dell'Atalanta Ruslan Malinovskyi, autore di un doppio assist sabato contro l'Udinese, sorride al pensiero di sfidare la Fiorentina al Franchi, domenica 11 aprile alle 20.45. Nella gara d'andata infatti non solo era sceso in campo, ma era anche stato decisivo grazie al secondo dei tre gol nerazzurri nel 3-0 al Gewiss Stadium contro la Fiorentina.



AGGRESSIVI- “Ho fatto gol direttamente su calcio di punizione. È bello segnare, ma lo è ancora di più quando la squadra vince perché noi siamo un gruppo. Dobbiamo giocare il nostro calcio, con aggressività, senza lasciare a loro nessuno spazio”, spiega Malinovskyi al canale ufficiale Atalanta.it.



CLASSIFICA CORTA- “Saranno tutte partite impegnative, in questo periodo tutti vogliono conquistare punti per i rispettivi obiettivi. Saranno tutte partite difficili. E poi abbiamo la finale di Coppa Italia. In tutti questi impegni dovremo dare il massimo”.