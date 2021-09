L'operazione all'ernia addominale che ne aveva rallentato la preparazione, il recupero in tempi record per la prima giornata contro il Torino, che non l'aveva visto però in piena forma, e poi la gara contro il Sassuolo, uno spartiacque.



Assist e prestazione super, la stagione di Ruslan Malinovskyi, jolly dell'Atalanta di Gasperini, è iniziata una settimana fa ed è culminata al Meazza: gol, semi-assist per il tap-in di Toloi, palo e prestazione eccelsa per 60'. Eguagliare il suo record è quasi impossibile, 7 gol e 9 assist in 11 gare consecutive alla fine della stagione passata, ma lui ci proverà.